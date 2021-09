Sogno da “mille” e una notte

Contro il Sassuolo sarà un banco di prova importante per la squadra di Mourinho

Il campionato della Roma comincia davvero stasera all’Olimpico, scrive Paolo Liguori su Il Messaggero nella sua rubrica 'Curva Sud'. Arriva il Sassuolo che ha due caratteristiche storiche: è messo bene in campo, in modo ordinato ed è una continua fabbrica di talenti. Stasera in attacco ci sarà l’intera Nazionale con Berardi, Raspadori e Scamacca. Sarà un banco di prova importante per la squadra di Mourinho. Stiamo parlando del vero punto di forza giallorosso che stasera festeggia le 1000 panchina in carriera. Può significare poco per tutti i trofei vinti, ma può essere moltissimo per l’inizio di una nuova stagione da protagonista. Il calendario parla chiaro tra campionato e coppa è il primo balzo avanti. Dopo il derby avremo una maggiore consapevolezza della forza della squadra e anche della tenuta dei singoli. Gioco e modulo non sono in discussione con Mourinho, ma carattere e tenuta sono certamente da verificare.