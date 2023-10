Smalling verso la convocazione

Il difensore inglese ha svolto solo una parte della seduta, e oggi, salvo sorprese, dovrebbe partecipare all'intero allenamento di rifinitura ed essere convocato per la partita di domani contro il Monza

Finalmente Chris Smalling torna in campo, scrive Gianluca Lengua su Il Messaggero. È il primo allenamento da quando ha accusato un mese e mezzo fa un problema tendineo al ginocchio sinistro tra il piatto tibiale e il quadricipite sinistro con ripercussioni sulla cartilagine.

Ha svolto solo una parte della seduta, e oggi, salvo sorprese, dovrebbe partecipare all'intero allenamento di rifinitura ed essere convocato per la partita di domani contro il Monza. L'obiettivo è tornare titolare con l'Inter , ma senza fretta e soprattutto senza rischi. Per adesso, Cristante sarà libero di avanzare a centrocampo con Aouar e Paredes grazie al reintegro di Llorente che ha recuperato dalla lesione al flessore della coscia destra.

Se vuoi approfondire tutte le tematiche sul mondo Roma senza perdere alcun aggiornamento, rimani collegato con Forzaroma per scoprire tutte le news di giornata sui giallorossi in campionato e in Europa.