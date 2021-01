Smalling stenta e c’è l’incognita portiere: solo cinque le partite senza gol incassati

Una difesa, diciamo così, da registrare, scrive Alessandro Angeloni su Il Messaggero. Non tanto nel talento dei suoi componenti, quanto nel risultato, nel rendimento: 32 gol subiti sono tanti, il top rispetto alle prime dieci della classifica. Media alta quella dei gol subiti, 1,68 a partita. Per fortuna la Roma riesce a tamponare con le reti segnate e quindi siamo quasi all’eccellenza perché i 41 gol fatti la portano al terzo posto come attacco, dietro Inter e Atalanta.

Il reparto difensivo è un mix di esperienza e freschezza, elementi che caratterizzano solitamente le migliori difese in Italia e non solo. Elemento rivedibile, per rendimento, è il portiere: la Roma né con Mirante né con Pau Lopez è ruscita a trovare la quadratura del cerchio. Problema da risolvere, se non ora, a giugno.