Smalling, non bastano i bei sentimenti: trattativa con lo United in salita

L’obiettivo numero due della Roma dopo la conferma di Mkhitaryan è quello di assicurarsi Smalling anche per la prossima stagione, scrive Gianluca Lengua su Il Messaggero.

Se per l’armeno l’affare è andato in porto sulla base di un accordo preliminare per la sua permanenza nelle prossime stagioni, per Smalling la strada è più in salita. La Roma sta lavorando per la conferma da ormai qualche settimana, ma l’accordo con lo United tarda ad arrivare per il divario tra domanda e offerta (le parti si aggiorneranno tra 4 giorni).

Ma i sentimenti non bastano perché il Manchester per il suo cartellino pretende 20 milioni di euro, cifra troppo alta per i parametri giallorossi considerando anche i tre anni di contratto da fare al calciatore. La proposta dell’ad Fienga è di 14 milioni bonus compresi, diluiti in più annualità.

Sarà decisiva nella trattativa la parola del difensore che, come detto, ha trovato nella Capitale il posto ideale in cui vivere. Intanto, il centrale sta smaltendo l’infortunio all’adduttore rimediato contro il Parma. Non sarà ci sarà per il match con il Verona di domani (ore 21.45), ma proverà a recuperare in vista della partita contro l’Inter di domenica prossima.