Smalling fa il turista e scopre la Capitale: Vaticano e Colosseo

Chris Smalling non poteva dare segnale più rassicurante ai tifosi della Roma che trasferire tutta la famiglia nella Capitale per trascorrere il Natale, come riporta Gianluca Lengua su Il Messaggero.

Il difensore ha postato sul suo profilo Instagram una foto ai Musei Vaticani con in mano le chiavi della città, ma anche all’interno del Colosseo dove ha portato la moglie, il suo bambino e tutti i parenti.

Nessun riferimento al suo futuro, ma di certo l’amore che sta nascendo verso la città di Roma lascia intuire che l’idea di restare anche a scadenza di contratto (giugno 2020) possa essere percorribile.

In vacanza tutti i giocatori hanno un personale programma da rispettare e una tabella da seguire per farsi trovare pronti all’appuntamento del 30 dicembre con Fonseca. Anche Zappacosta, infortunato, ha scelto di fare le cose per bene allenandosi direttamente al Fulvio Bernardini e fermandosi solo nei giorni di Natale e Santo Stefano.