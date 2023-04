Smalling e Gini, oggi la verità ma sono out per l’Atalanta

Smaltita la sbornia per la qualificazione in semifinale di Europa League, José Mourinho farà la conta di chi riuscirà a giocare contro l'Atalanta lunedì sera a Bergamo (ore 20.45). Gli infortuni muscolari di Wijnaldum e Smalling, scrive Gianluca Lengua su Il Messaggero, rischiano di complicare i piani del tecnico che da un momento all’altro sì trova in emergenza. Da ‘Trigoria fanno sapere che gli esami verranno svolti oggi, è necessario far passare 24/36 ore dall’infortunio per un giudizio clinico più preciso e accertare la presenza o meno di lesioni. In ogni caso appare complicato che entrambi possano giocare in campionato contro la Dea. Il centrale inglese è uscito al 34° della ripresa per un problema muscolare alla coscia sinistra a seguito di un contrasto con Danilo. Ha provato a forzare, ma quando si è reso conto che restando in campo avrebbe rischiato un lungo stop, ha chiesto ii cambio. La speranza di Mourinho è che si sia fermato in tempo e che possa recuperare per la partita contro il Milan all'Olimpico del 29 aprile. Per Wijnaldum si teme una lesione al flessore della coscia sinistra, ma solo gli approfondimenti diagnostici potranno confermare la presenza o meno del danno.