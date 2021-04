Emergenza difensiva sabato contro il Sassuolo per la Roma, scrive Gianluca Lengua su Il Messaggero. Chris Smalling e Bryan Cristante sono in dubbio, anche ieri hanno svolto lavoro individuale, e se oggi dovessero tornare in gruppo avrebbero solo due allenamenti sulle gambe.

Hanno lavorato a parte anche Jordan Veretout, che spera comunque di essere del match, oltre a Kumbulla e Mkhitaryan. Juan Jesus è rientrsto in gruppo dopo essere guarito dal Covid19.