Smalling: “Devastante dover andar via adesso”

Addio doloroso per Chris Smalling. Il Manchester United lo ha richiamato e lui ha obbedito salendo sull’aereo Ryanair delle 11.25 in partenza da Ciampino, come riporta Gianluca lengua su Il Messaggero.

“Sono devastato per non riuscire a finire quello che abbiamo iniziato in questa stagione. Provare l’amore che la Roma mi ha mostrato in così poco tempo è stato speciale e non lo dimenticherò mai”, ha scritto sui social. La partita non è finita: c’è tempo fino alla fine del mercato per trovare un accordo.