Smalling al fotofinish, Vertonghen è pronto. Under, sì al Napoli

La Roma non abbandona l’idea di avere in rosa Chris Smalling anche la prossima stagione, scrive Gianluca Lengua su Il Messaggero.

Il Manchester United, però, non scende sotto i 20 milioni di euro. Fienga e Baldini non hanno nessuna intenzione di sborsare quei soldi, sul tavolo di milioni ce ne sono 14 ma sono troppo pochi per arrivare a un accordo. Al momento la situazione è in stallo ed ecco che torna la pista che porta a Jan Vertonghen, trentatreenne svincolato dal Tottenham già contattato nelle settimane scorse. Anche se il costo del cartellino è pari a zero, il problema potrebbe essere il contratto di tre anni a tre milioni più bonus a stagione, operazione rischiosa per una società che sta cercando di piazzare calciatori con stipendi da top player (Pastore, Fazio, Perotti, Florenzi e Juan Jesus), ma che non vengono utilizzati dal tecnico.

Al centro delle voci di mercato c’è anche Cengiz Under. I giallorossi inizialmente avevano rifiutato l’offerta del Napoli di 25 milioni più 6 di bonus perché certi di trovare un acquirente in Premier League disposto a spendere di più. Certezza che nel giro di 10 giorni è svanita e Baldini è dovuto tornare alla corte di De Laurentiis. L’accordo sarebbe molto vicino e la trattativa dovrebbe concludersi nei prossimi giorni.

Discorso chiuso, invece, per Pedro che recentemente ha salutato il Chelsea dopo 5 stagioni e 205 presenze.

Intanto Schick, nonostante l’anno positivo al Lipsia, non ha convinto i dirigenti tedeschi a spendere i 29 milioni di euro previsti dal contratto per il riscatto (la Roma è scesa a 25): “Vorrei restare perché ho disputato una grande stagione”, ha svelato Patrik alla Bild.