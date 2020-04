Slitta la semestrale: “Previsioni falsate dall’emergenza”

Slitta di 30 giorni la pubblicazione della relazione semestrale di As Roma (ieri ultimo giorno per la presentazione) approvata lo scorso 28 febbraio e in cui è stata comunicata la perdita del gruppo al 31 dicembre 2019 di 87 milioni, come riporta Gianluca Lengua su Il Messaggero.

Il club si è avvalso della proroga decisa dall’Esma il 27 marzo per motivi legati all’emergenza Covid-19. “La società – si legge nel comunicato – rileva che, a fronte delle intervenute misure governative per contrastare l’epidemia infettiva […], le assunzioni e le previsioni riportate nella Relazione, ad oggi, potrebbero non riflettere adeguatamente le reali prospettive sull’evoluzione della gestione e continuità aziendale della Società“.

Il club, dunque, si prenderà 30 giorni per valutare gli scenari futuri e pubblicare la semestrale sulla base delle nuove circostanze prima di sottoporla al CdA per l’approvazione.