Siviglia, chi si rivede: Monchi e Lamela

In finale i giallorossi si ritroveranno davanti due protagonisti del loro recente passato

Mendilibar è una scelta di Monchi, il grande ex insieme a Erik Lamela, firma del successo sulla Juve, scrive Stefano Boldrini su Il Messaggero. Monchi a Roma ha combinato disastri - l'operazione-Pastore bruciò l'incasso della vendita di Alisson, fallimentare anche l'operazione Nzonzi - ma a Siviglia e tornato in alto. Mendilibar è il terzo manager stagionale dei "figaro", dopo Lopetegui e Sampaoli. Ha una visione moderna del calcio, pratica il 4-2-3-1 e andò un giorno a studiare Mourinho al Real: "José è un vincitore nato, capace di restare al top anche cambiando diverse squadre". Budapest sarà una rimpatriata allargata: Suso (Milan) e Gomez (Atalanta) sono vecchie conoscenze. L'ex Barcellona Rakitic (35 anni), l'ex Manchester City Navas (37, capitano)e il brasiliano Fernando (35) sono le querce del Siviglia, ma la pedina decisiva per la risalita è stato il il francese Badé, acquistato a gennaio: ha sistemato la difesa. Un mix giovani anziani: cocktail pericoloso.