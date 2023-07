Si sveglia Belotti: doppietta. Bene Aouar, Pagano cresce

Mourinho si tiene stretto Belotti, scrive Gianluca Lengua su Il Messaggero. Con l'incertezza che si respira a Trigoria sul mercato, avere un attaccante con la sua grinta può sempre far comodo. La doppietta segnata contro il Latina in amichevole è il miglior viatico per provare a tornare sui suoi livelli. Che non possono essere quelli della passata stagione, quando ha chiuso l'annata con zero gol in Serie A. Non gli era mai successo in carriera, ma la dedizione e l'impegno mostrato allo Special One (e l'infortunio di Abraham all'ultima di campionato) sono stati sufficienti a fargli staccare un pass per il rinnovo. Il contratto, infatti, sarebbe scaduto il 30 giugno, ma Tiago Pinto lo ha prolungato fino al 2025 nonostante abbia centrato solo due condizioni su tre (minuti e presenze) che avrebbero fatto scattare il rinnovo automatico. Il via libera era comunque arrivato anche da José che durante la stagione lo ha definito un eroe per aver giocato con una costola fratturata per aiutare i compagni in un momento di difficoltà. Quel gesto è valso una medaglia al merito, nonostante il suo campionato sia stato al di sotto delle aspettative. L'amichevole con tro il Latina potrebbe essere il primo passo verso il riscatto: al netto di un paio di incertezze sotto porta, il killer instict è tornato a farsi vedere. Ha aperto le marcature a 20 minuti dal fischio d'inizio dopo aver addomesticato una verticalizzazione di Solbakken (sostituito al 30° per un problema all'adduttore destro), smarcato in area un difensore e tirato a incrociare rasoterra sul secondo palo.