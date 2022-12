Show a Piazza Navona con i campioni della Roma. E la Befana torna a volare

Dopo quasi quaranta anni, la Befana torna a volare su piazza Navona il giorno dell'Epifania. Il 6 gennaio, alle ore 10, un vigile del fuoco travestito dalla vecchina che porta doni e carbone, si lancerà con tanto di scopa di ordinanza dal campanile della chiesa di Sant'Agnese in Agone per atterrare tra i bambini in festa. Sarà il volo da 50 metri il clou dell'annuale celebrazione della Befana, saltata nel 2020 e nel 2021 per le restrizioni imposte dal Covid. Ma, riporta Il Messaggero, nel programma della giornata ci sarà spazio pure per un'altra sorpresa: sono attesi davanti alla fontana dei Fiumi anche i campioni della Roma, per distribuire balocchi e dolciumi ai più piccini.