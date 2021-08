Shomurodov, la Roma ci crede: su di lui una clausola da 80 milioni

La Roma ha acquistato l'uzbeko a titolo definitivo: subito 1,5 milioni al Genoa, gli altri 16 milioni (+ 2,5 di bonus) dilazionati in più anni

“Eldor è un attaccante con grandi margini di crescita e ha fame di affermarsi con la maglia della Roma". Nelle parole di Tiago Pinto tutta la fiducia della Roma nel suo nuovo attaccante. Una fiducia che nei fatti si è trasformata in una clausola rescissoria da capogiro. Come era stato fatto per Ibanez, anche nel contratto firmato ieri da Eldor Shomurodov la Roma ha inserito una clausola che ammonta a80 milioni, scrive Ugo Trani su Il Messaggero. La Roma ha acquistato l'uzbeko a titolo definitivo: subito 1,5 milioni al Genoa, gli altri 16 milioni (+ 2,5 di bonus) dilazionati in più anni. e la clausola rescissoria per blindare ancora di più l'acquisto tanto richiesto da Mourinho. Shomurodov arrivato domenica sera nel ritiro giallorosso in Portogallo, ieri si è allenato da solo in hotel ma grazie all'ufficialità arrivata ieri in tarda serata, oggi può unirsi al resto dei nuovi compagni nell'allenamento mattutino.