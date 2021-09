Shomurodov si candida: “Io con Tammy, perchè no?”

L'attaccante giallorosso: "All’inizio è stato un po’ difficile accettare l'arrivo di Abraham, ma ora è tutto a posto"

Mourinho tira un sospiro di sollievo. Nessuno degli infortunati tornati a Trigoria sarà a rischio per la partita contro il Sassuolo, scrive Gianluca Lengua su Il Messaggero. Nemmeno Vina che rientrerà sabato mattina. Il tecnico valuterà se farlo giocare tenendo conto anche del match d’esordio in Conference League contro il CSKA Sofia di giovedì. Sulla trequarti è possibile che Shomurodov abbia una chance per giocare da titolare, mai accaduto da quando c’è Abraham: “All’inizio è stato un po’ difficile accettare il suo arrivo, ma ora è tutto a posto. Continuo a lavorare e posso anche giocare insieme a lui“, ha detto mentre era in Nazionale. Il momento giusto potrebbe essere arrivato anche perché Mkhitaryan ha giocato tre partite su tre e sempre 90 minuti con l’Armenia.