Shomurodov insidia Tammy. C’è l’Inter su Mkhitaryan

Recuperati in extremis per la trasferta di Torino Nicolò Zaniolo, Chris Smalling e Rick Karsdorp, che però difficilmente scenderanno in campo contro la squadra di Juric

Redazione

Josè Mourinho, con l'ultima di campionato da giocare e la sfida di Tirana all'orizzonte, fa i conti con una rosa stanca, scrive Stefano Carina su Il Messaggero: recuperati in extremis per la trasferta di Torino Nicolò Zaniolo, Chris Smalling e Rick Karsdorp, che però difficilmente scenderanno in campo contro la squadra di Juric. Al loro posto rispettivamente Carles Perez, Marash Kumbulla e Leonardo Spinazzola. Il grande dubbio della vigilia riguarda Tammy Abraham: il numero 9 giallorosso è apparso stanco nelle ultime uscite, mentre le quotazioni di Eldor Shomurodov sono al rialzo.

Intanto tiene banco la situazione del contratto di Henrikh Mkhitaryan: l'armeno vorrebbe una replica del contratto firmato un anno fa - annuale a 4 milioni più 2 alla firma -, mentre il gm Tiago Pinto sta cercando di spalmare la richiesta su un biennale, abbassando leggermente le cifre. E l'Inter resta a guardare interessata.