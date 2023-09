Sheriff, Bordin: “Mourinho è un vincente. Siamo una squadra all’avanguardia”

Le sue parole: "Obiettivo nel girone? Roma e Slavia sono le più forti. Noi ce la giochiamo con il Servette"

Roberto Bordin, tecnico dello Sheriff Tiraspol, ha rilasciato un'intervista a Il Messaggero. Queste le parole del mister sulla gara di questa sera contro la Roma e sulla sua esperienza in Moldavia.

Bordin, ma come è finito qui? “Sei anni fa ebbi un colloquio con un mio ex direttore sportivo che mi propose di fare un'esperienza in Moldavia. All'epoca ero rimasto a piedi, non avevo una squadra e sono arrivato a Tiraspol. Alla fine è stata un'ottima scelta. Lo Sheriff è un club con le idee chiare, che negli anni è cresciuto molto anche a livello europeo, raggiungendo la Champions e battendo addirittura il Real Madrid.

All'epoca io allenavo la Nazionale ma fu comunque una grande soddisfazione”.

La Transnistria è ad una decina di chilometri dall'Ucraina. Eco della guerra? “Nessuno, qui è tutto tranquillo. A Tiraspol si vive bene. Ho preso un appartamento vicino al nostro centro sportivo. Adesso sono da solo ma fino a poco tempo fa c'era anche mia moglie con la più piccola delle bambine. È chiaro che devi abituarti a realtà diverse. Tipo il fatto che non esiste la carta di credito per chi arriva da fuori e quindi gli amici che vengono a trovarmi sono costretti a cambiare i soldi qui. Per il resto, è un posto come unaltro”.

Della squadra che un paio di anni fa espugnò il Bernabeu è rimasto qualcuno? “No, ogni stagione si fa una rivoluzione: 10-12 calciatori nuovi. Andiamo a pescare soprattutto in Africa. Quest'anno siamo andati a scandagliare anche i mercati del Sud America. Il nostro obiettivo è valorizzare questi ragazzi. Vien da sé che andare avanti in Europa rappresenta la vetrina migliore. Ora occhio a Joao Paulo, nazionale del Capo Verde, Garananga, un difensore che può fare strada, e Zohouri”.

Cosa le ha detto la sua squadra al fischio finale di Roma-Empoli? “Nulla. Ci siamo guardati in faccia, siamo carichi. Sapevamo già prima che erano fortissimi. Obiettivo nel girone? Roma e Slavia sono le più forti. Noi ce la giochiamo con il Servette, consapevoli che nelle competizioni europee la sorpresa è dietro l'angolo».

Che tipo di allenatore è Bordin? Più vicino a Mourinho o appartiene alla nouvelle vague che punta al gioco come De Zerbi? "Lo Special mi piace perché è un tecnico molto diretto. E un vincente, sa quello che vuole, riesce sempre a tirare il massimo dai suoi calciatori. Io provo a regalare la mia idea. Conosciamo i nostri limiti e con la Roma giocheremo a ritmi alti. Se ci difendessimo davanti alla nostra area rischieremmo di fare la fine dell'Empoli".

C'è attesa per la Roma? "Sì, la vendita dei biglietti è stata spedita. Alla fine mi auguro il tutto esaurito che per noi equivale a 13mila persone. L'impianto è piccolo ma ho l'onore di lavorare all'interno di un complesso fantastico che farebbe invidia a tante realtà italiane. Ci sono venti campi, uno al coperto per l'inverno.

Siamo all'avanguardia, ve ne accorgerete”.

