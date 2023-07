Sfuma Frattesi, ora Mourinho chiede un colpo

Sfuma l'affare Davide Frattesi, l'Inter supera la Roma di tre milioni e si aggiudica il centrocampista ambito da mezza Italia. Come scrive Gianluca Lengua su Il Messaggero, a Trigoria brindano per i quasi 10 milioni incassati che rappresentato il 30% della valutazione totale di 33 milioni . Nonostante lo abbia definito il centrocampista più forte d'Italia, ha scelto di non alzare l'offerta, ma incassare i soldi che verranno destinati ad altri obiettivi di mercato (arriveranno a giugno 2024 quando i nerazzurri pagheranno il Sassuolo). A cinque giorni dal raduno (Abraham domani a Trigoria e Kumbulla oggi), Mourinho potrà contare sui nuovi innesti Ndicka e Aouar arrivati a parametro zero. Ma con il denaro in cassa, adesso si aspetta un colpo sul mercato : l'idea iniziale era di puntare su un centrocampista e provare a prelevare in prestito l'attaccante. Ma gli scenari potrebbero mutare in base alle opportunità che si presenteranno. Certo è che José si aspetta che vengano spesi più dei 7 milioni in cartellini che sono stati erogati lo scorso anno.

Se per Frattesi la Roma era disposta e mettere sul piatto 30 milioni, scalando il 30% di cui era proprietaria, adesso la stessa cifra dovrebbe essere messa disposizione per altri acquisti. Daichi Kamada svincolato dell'Eintracht Francoforte uno dei nomi sulla lista, ma a destare dei dubbi è il ruolo che coincide con quello di Pellegrini, Aouar e Dybala. È interessato anche il Milan, ma nelle ultime ore si è defilato. Mourinho stravede per lui e lo vorrebbe a Trigoria per completare il reparto. In alternativa ci sono Renato Sanches, ma non convincono i termini dell'operazione e le condizioni del giocatore, e Sabitzer che potrebbe arrivare in prestito con diritto di riscatto. Se la Roma riuscirà a risparmiare per l'uomo in mezzo al campo, allora potrà puntare a spendere per l'attaccante: Morata ha una clausola di 10 milioni, ma l'aspetto più critico è l'ingaggio da 9 milioni che i giallorossi non possono permettersi avendo già a bilancio Abra-ham.