Sfortuna e United, la Roma crolla

Nel primo tempo i giallorossi segnano due reti e perdono tre giocatori. Nella ripresa la rimonta

Old Trafford non è proprio lo stadio dei sogni per la Roma, scrive Ugo Trani su Il Messaggero. Nella semifinale d'andata d'Europa League, il 4° ko su 4 tentativi, il peggiore dopo il 7-1 nei quarti di Champions del 10 aprile 2007 con Spalletti in panchina: lo United, rispettando il ruolo di favorito del torneo, umilia i giallorossi (6-2) e prenota subito l'appuntamento del 26 maggio a Danzica per conquistare per la seconda volta il trofeo, dopo il successo del 2017 a Solna in Svezia. Fonseca, insomma, ha steccato contro il Manchester: persa l'imbattibilità nel 2021, dopo 5 vittorie e 1 pari negli scontri diretti. Adesso resta a disposizione la partita di ritorno, giovedì prossimo all'Olimpico, per uscire almeno a testa alta dalla competizione.