Serie A, schiarita sulle gare in tv

La via è stata tracciata anche se manca ancora un po’ per vederci chiaro. Ieri però si è registrato un importante passo in avanti. Il Ministro dello Sport, Vincenzo Spadafora, ha incontrato l’Amministratore Delegato di Sky Italia, Maximo Ibarra, e il Direttore delle Relazioni esterne e istituzionali, Riccardo Pugnalin. Clima positivo e di massima collaborazione. L’obiettivo di trovare una soluzione pienamente condivisa con gli operatori per regalare ai cittadini, dopo i mesi di buio del Covid, una ripartenza del calcio che possa soddisfare tutti gli appassionati. Ipotesi di lavoro ci sono già e su tutte il Ministro avrebbe incassato la disponibilità dell’emittente di Santa Giulia. Dalla possibilità di mandare in chiaro su Tv8 un paio di partite delle prime giornate, un welcome ticket per la ripartenza, alla riduzione dei tempi di embargo per quanto riguarda le immagini dei gol e dei momenti salienti dei match, i cosiddetti highlights. Una mano tesa a Rai e Mediaset che da questa partita non vogliono essere escluse. Di fatto se così fosse ne guadagnerebbero parecchio, soprattutto nelle trasmissioni serali di approfondimento.

Ma la fattibilità di queste ipotesi è legata a un passaggio fondamentale che ora il Ministro vuole sbrogliare. Bisogna fare i conti con chi dispone dei diritti di trasmissione del calcio. La Lega dovrà dare indicazione ai broadcaster, Sky ma anche Dazn, di cosa è possibile fare e in che modalità. Per non tradire i contratti in essere. Nel colloquio con il governo i rappresentanti di Sky hanno voluto chiarire subito un concetto: tutti gli scenari devono partire proprio dalla Serie A che deve fare esplicita richiesta di poter fare un uso più esteso del prodotto che ha venduto. Tradotto deve chiedere di poter utilizzare i diritti in chiaro e le immagini in embargo.