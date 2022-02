Senza Mou, ma questa Roma è la sua

Arriva la vittoria forse dopo una delle migliori prestazioni giocate almeno in questo scorcio di 2022

L’ha cercata, voluta, l’ha sudata fino al minuto 54 del secondo tempo di una partita che non voleva finire finché il pallone non fosse entrato e, fiera, l’ha portata a casa. Arriva un successo che dà ossigeno e punti luccicanti per restare agganciati al treno dell’Europa, scrive Alessandro Angeloni su Il Messaggero,salendo al sesto posto davanti alla Lazio, in attesa che la Fiorentina recuperi la sua partita e della prossima sfida in casa contro l’Atalanta. Arriva la vittoria forse dopo una delle migliori prestazioni giocate almeno in questo scorcio di 2022, per intensità, lucidità, occasioni da gol e carattere. Una Roma mourinhana senza lo Special in panchina e nemmeno in tribuna (a proposito: ancora assenti in trasferta i Friedkin): José era sul pullman. Certo, non la migliore per precisione, ma stavolta ci si può passare sopra, visto il finale vibrante di emozioni. Bentornata Roma, verrebbe da dire, dopo i tre pareggi malinconici contro Genoa, Sassuolo e Verona, che hanno tenuto su la squadra, facendola galleggiare nella mediocrità, nell’essere e nel non essere, nel piattume. Ora, a sentire i protagonisti, si riparla addirittura di piazzamento in zona Champions. Magari non sarà così – la distanza è ancora lunga ma non si sa mai – ma ora serve solo poterci credere, per il morale, per non sentirsi in mezzo al nulla, all’anonimato: e va bene così.