Se il gol è Schick diventa una perla

Rete da centrocampo contro la Scozia. Ma a Roma non lo rimpiange nessuno

Il volo è durato tre secondi. Uno. Due. Tre. E il pallone schioccato (o forse scioccato) da Patrik Schick è decollato dalla metà campo ed è atterrato dentro la porta della Scozia, scrive Benedetto Saccà su Il Messaggero. La notizia è semplice semplice e piove da Hampden Park. E cioè. Patrik Schick, maccerto, sì, l'ex giocatore (giocatore, poi...) della Roma, ha fatto un gol non bello, non stupendo, non fantastico ma: mostruosamente spet-ta-co-la-re. Ha tirato da casa sua, come si annota a Roma. Già autore della rete del vantaggio, Schick è lì a galleggiare nel cerchio del centrocampo. Uno scozzese tenta un tiraccio inspiegabile. Rimpallo. Pallone che vaga e supera distratto la linea mediana. È un istante. Schick si avventa. In un miliardesimo di secondo vede (non si sa come) o immagina, ipotizza, spera che il portiere scozzese è fuorissimo dalla porta. E tira col sinistro. Il pallone parte alto: effetto a uscire. Uno. Due. Tre secondi. Illumina lo stadio e piomba: in rete. Un capolavoro a forma di arcobaleno.