Se Claudio non conta è pronto a lasciare insieme con Massara

L'equivoco di fondo è forse in quell'incontro tenutosi lo scorso maggio al resort Collegio delle Querce a Firenze. Perché lì sono state poste le basi di un'intesa che in questi giorni sta mostrando tutte le sue fragilità. Che una delle due parti non abbia compreso cosa volesse realmente l'altra è poco probabile, trattandosi di professionisti navigati. Più verosimile - scrive Stefano Carina su Il Messaggero - che entrambe abbiano pensato che in corsa avrebbero convinto la controparte a seguirla. Gasperini, infatti, dal primo momento dà l'idea di vivere l'arrivo a Roma se non come l'occasione della vita, come quella per poter dimostrare che è un allenatore vincente non solo nelle piccole piazze come Bergamo ma anche nelle grandi realtà metropolitane. I Friedkin, invece, vedono in lui il Re Mida, il signore capace di creare 500 milioni di plusvalenze con l'Atalanta. Nascono le prime incomprensioni, perché Gasp non è più il signore che nel primo biennio 2016-18 si accontenta ma quello che ormai viaggia da due anni a colpi da 20 milioni in su come De Keteleare (22), Retegui (22), Bellanova (22), Bilal Touré (30) e Scamacca (28). E se invece i Friedkin, spinti da problemi d'immagine (se non richiamano De Rossi e/o non convincono Conte, Allegri, Fabregas, ogni scelta sarebbe vista al ribasso) e dai 24 milioni lordi che costerebbe separarsi da Gasp, continuassero con lui, che cosa accadrebbe? Semplice, Ranieri e Massara presumibilmente saluterebbero. Da gennaio il nome che viene accostato ciclicamente a Trigoria è quello di Giuntoli. Ricapitolando: al tecnico servirebbero i vice di Malen e Soulé, il terzino e l'ala sinistra titola-ri, altri due titolari al posto dei due big partenti, più altri 4 giocatori da far ruotare. Un conto èapprocciare a questo via vai con i soldi della Champions, un altro senza.