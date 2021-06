Scudetto 2001, cosa fanno oggi quei 23 Re di Roma

Molti sono rimasti a lavorare nel mondo del calcio, ma c'è anche chi produce sake e ha lanciato una linea di gioielli, e chi vende orologi

Hidetoshi Nakata (numero 8, 15 presenze e 2 gol), il giapponese a cui la Roma deve una bella fetta di scudetto grazie al gol segnato alla Juve e al tiro dal quale nacque il 2-2 di quella stessa partita-scudetto. Uomo-azienda, è ambasciatore degli artigiani giapponesi; produce sake e ha lanciato una linea di gioielli. Pluto Aldair (numero 6, 15 presenze) bandiera del club che ha ritirato la sua maglia, vestita in totale 436 volte. Ebbero un ruolo anche Cristiano Lupatelli (maglia numero 22, 8 presenze e 5 gol subiti) oggi allenatore dei portieri della Juve Under 23. Alessandro Rinaldi (numero 23, 9 presenze) romano del Quadraro, oggi titolare di un negozio di orologi; Amedeo Mangone (numero 28, 11 presenze) oggi direttore generale e allenatore del Brera, Prima categoria lombarda. Marcos Assunçao (numero 5, 12 presenze e 2 gol) mago delle punizioni, specialità vista qui solo in amichevole. Dirigente di un piccolo club brasiliano, si diletta con le moto da corsa. Gaetano D'Agostino (numero 16, 1 presenza): i 15 minuti giocati a Brescia gli fanno meritare la menzione. È allenatore del Lecco in C. Eusebio Di Francesco (numero 7, 5 presenze), sarebbe stato fra i titolari se il ginocchio non gli si fosse frantumato alla vigilia della stagione. Guiderà il Verona. Gianni Guigou (numero 25, 15 presenze), l'uruguaiano firmò la vittoria (inutile) a Liverpool in Coppa Uefa. Oggi è un imprenditore. Abel Balbo (numero 21, 2 presenze) tornato per far da spalla a Bati, gestisce un'azienda agricola in Argentina che produce cereali, soia e mais.