Schouten finisce nel mirino di Pinto

L’olandese del Bologna piace perché è in grado di gestire il pallone anche sotto pressione, gioca un calcio propositivo volto all’attacco, ha fisicità e dribbling

Non si ferma il casting per il centrocampista centrale: il nuovo nome sulla lista di Tiago Pinto è quello di Jerdy Schouten, mediano del Bologna classe ’97, scrive Gianluca Lengua su Il Messaggero. Nell’ultima stagione è stato un punto di riferimento per Mihajlovic. L’olandese, arrivato in Italiana l’estate del 2019 dall’Excelsior, è in grado di gestire il pallone anche sotto pressione, gioca un calcio propositivo volto all’attacco, ha fisicità e dribbling. La Roma è pronta a mettere sul piatto 10 milioni (il Bologna lo valuta 15) inserendo nella trattativa delle contropartite. Su di lui ci sono anche Milan, Atalanta e Napoli.