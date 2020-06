Schick vuole il Lipsia, la Roma i soldi

Con un rosso di 126.4 milioni, la Roma è costretta a piazzare sul mercato sia i calciatori superflui che quelli con prospettive ma che restituiranno una buona plusvalenza, scrive Gianluca Lengua su Il Messaggero.

Ieri Patrik Schick ha segnato il gol del momentaneo vantaggio del Lipsia contro il Paderborn 07, il terzo in cinque partite giocate dopo il lockdown. “La squadra, il modo in cui giochiamo, l’allenatore e la città sono perfetti per me” ha dichiarato il calciatore.

I dirigenti dei due club trattano, ma i tedeschi non hanno intenzione di sborsare i 29 milioni pattuiti, né i 24 proposti da Petrachi in un’unica tranche. Più difficile piazzare Pastore, ma Seattle Sounders e Los Angeles Galaxy hanno chiesto informazioni.

Kluivert e Under potrebbero rappresentare una buona plusvalenza: per entrambi c’è il gradimento della Juventus, che non molla Zaniolo.