"Se qualcosa può andare storto, lo farà", é la famosa Legge di Murphy che in qualche modo ha colpito la Roma mercoledì sera. Oltre al danno del risultato, la beffa di ben due infortuni muscolari e non a due calciatori qualsiasi, ma dei pilastri della rosa. Prima Koné che ha alzato bandiera bianca al sedicesimo minuto, poi Dybala che non è rientrato in campo all'inizio del secondo tempo. Oggi entrambi svolgeranno gli esami strumentali, scrive Daniele Aloisi su Il Messaggero, ma le sensazioni per il francese sono negative. Manu si è fermato subito, ha sentito dolore al bicipite femorale (stessa zona dei due problemi muscolari dell anno scorso). Rischia di ritornare dopo la sosta e di saltare le sfide con Genoa, Slovan, Napoli, Cagliari, Udinese, Manchester United e Sassuolo. Contro il Genoa spazio alla coppia Pisilli-de Roon. Controlli in programma anche per Dybala che già ieri ha svolto primi accertamenti. Filtra più ottimismo, ma il club vuole vederci chiaro. Paulo contro i rossoblù non avrebbe giocato a prescindere. davanti mancherà anche Malen causa squalifica. E non finisce qui. Il grande assente sarà ancora Svilar.