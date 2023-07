Scamacca si “libera” dal West Ham. Sanches è vicino, più soldi a Dybala

Gianluca Scamacca non smette di lanciare segnali: prima l'orologio e la clessidra a segnare il tempo che passa e scandisce l'attesa, poi il like alla festa dei tifosi della Roma per l'anniversario dei 96 anni del club, stavolta l'attaccante del West Ham cambia la sua bio su Instagram: non c'è più la scritta del club di appartenenza, ma semplicemente "atleta". Come scrive Alessandro Angeloni su Il Messaggero, certi messaggi social possono voler dire tutto o niente, le verità sono solo nella te sta di chi li invia. E qui torniamo agli indizi social, indicate da Mourinho, che ha espresso il suo gradimento-amore per Morata. Oppure in ballo anche ipotesi dalla Premier, visto che ora gli inglesi non sono considerati extracomunitari. Una possibilità in più per Pinto, che deve difendersi dagli attacchi dell'Inter, a caccia di una punta. E quella punta può essere anche Scamacca. I nerazzurri sono disposti a pagare il calciatore, che per il momento ha dato la parola alla Roma. E Sanches? I contatti sono sempre più frequenti, il Psg è intenzionato a liberarlo, Mourinho lo aspetta.