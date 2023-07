Scamacca manda segnali: “Io, un affare”. Dybala appuntamento per il rinnovo

Pinto in arrivo in Algarve è pronto a stringere anche per Sanches. Shomurodov va in prestito al Cagliari

Renato Sanches è in Giappone, in ritiro con il Psg: Luis Enrique lo osserva ma ci crede poco. Il club è disposto a cederlo, come lui Wijnaldum, che potrebbe essere pure un ritorno di fiamma. Il Portoghese si allena a parte, ha ancora qualche problema fisico da smaltire. Pinto lo osserva da lontano e ci ha fatto un pensierino, confidando nei buoni rapporti tra i Friedkin e Al-Khelaifi, patron del Paris. Un prestito alla Wijnaldum, insomma. Inoltre, come scrive Alessandro Angeloni su Il Messaggero, pensierino dolce anche per Scamacca, pronto a tornare a Roma. Ieri l'attaccante ha rilasciato un'intervista, in uscita oggi, al sito sportivo "Cronache di spogliatoio". Un altro segnale per Pinto. "Per tanti sono un talento inespresso: io so di avere delle qualità ancora nascoste, ma sono stra sicuro al 100% che chi mi prende fa un affare. Penso che mi manchi solo stare nel posto giusto al momento giusto".

E poi c'è la questione Dybala. Il gm Pinto, atteso qui ad Albufeira, è in continuo contatto con i manager dell'argentino per discutere il rinnovo del contratto, messo già in cantiere dalla Roma e disposta a parlarne anche qui. A spingere la dirigenza giallorossa c'è in prima persona Mou, che ha messo la permanenza della Joya come una priorità. Paulo per José è pure una sponda utile a catturare qualche esca di un certo livello, dal suo amico Alvaro Morata al compagno di Nazionale De Paul. Due big ad alto costo. La Roma, per Rodrigo, aveva fatto un sondaggio, ma l'Atletico ha sparato alto. Molto dipenderà dalle cessioni. Certo è Shomurodov al Cagliari, ma ne lui ne Reynolds al Westerloo o Villar al Granada riusciranno a risolvere la situazione.

Ibañez può portare qualche milione in più, ma per ora il brasiliano è qui e aspetta. Tornando a Dybala: Pinto ha in programma di vedere imanager dell'argentino entro il 30 di luglio, a ridosso della scadenza della clausola con cui può lasciare la Roma da subito. Non è pensabile che Dybala lasci la Capitale ora, è più probabile che, ascoltate le intenzioni e i progetti del club, decida di restare, con stipendio più alto (i bonus previsti sono già diventati parte fissa) e un accordo con scadenza 2026.