Scamacca ma non solo. Mourinho aspetta

Ad oggi corre da solo. È Gianluca Scamacca l’obiettivo più concreto della Roma. Per età, ingaggio, profilo di attaccante, formula di trasferimento, di meglio in giro non c’è, scrive Stefano Carina su Il Messaggero. Anche Morata, un altro che solleticherebbe molto l’appetito di Mourinho e Pinto (insieme a Zaha che però ha offerte milionarie dall’Arabia), al momento non è in corsa. Potrebbe tornare d’attualità magari tra un mese, quando l’Atletico Madrid non sarà riuscito a piazzarlo, magari a fronte di no reiterati del nazionale spagnolo ad altri trasferimenti. Ma tra costo del cartellino (10 milioni) e dell’ingaggio (6 milioni), da poco rinnovato, per il quale non si può usufruire del decreto crescita) non è al 18 giugno una pista concreta. Sette anni dopo le strade di Scamacca riconducono a Roma. L’idea è venuta all’agenzia CAA Stellar che ne cura da qualche mese gli interessi (e si è unita con la Gestifute di Mendes) trovando tutti concordi. Gianluca in primis.