Nella settimana più importante dell’anno si rivede Ryan. L’arrivo in gran segreto tre giorni fa con un aereo proveniente da Londra, in perfetto stile Friedkin. L’approdo nella Capitale era nell’aria (due settimane fa si era visto il fratello Corbin) anche perché l’agenda è piena zeppa di impegni. Saranno giorni di fuoco nei quali finalmente si delineerà la Roma del prossimo anno - scrive Daniele Aloisi su Il Messaggero - che riparte da una certezza: Gian Piero Gasperini. Tanti i temi da trattare a partire dai rinnovi. restano vive le speranze per Dybala, Pellegrini e Celik. Domenica Paulo è stato chiaro, ha voglia di conoscere al più presto il proprio destino e la sua volontà è quella di rimanere. È disposto ad accettare uno stipendio più basso. L’agente rimarrà nella Capitale anche dopo il derby e in programma c’è un incontro. Discorso simile per Pellegrini che gode della stima di Gasp. Più avanti la trattativa per Celik: il procuratore la scorsa settimana si è affacciato più volte dalle parti di Trigoria. Il tecnico chiederà ulteriori aggiornamenti sulle questioni legate al FFP. Il club dovrà incassare circa 80 milioni di plusvalenze, cifra che può abbassarsi grazie alle entrate della Champions. Sul tavolo anche il nodo legato al prossimo direttore sportivo. Massara è a un passo dall’addio, non appena verrà rescisso il contratto saluterà dopo neanche un anno dal suo arrivo. Manna era il nome che avrebbe messo d’accordo tutti ma De Laurentiis è un osso duro e non ha intenzione di liberarsene. In seconda linea c’è D’Amico che ha già parlato con il tecnico, ma ad oggi la pista non si è scaldata. Non è finito nel dimenticatoio neanche Francesco Totti. "Se torno? In questo momento non ci penso. La Roma è la priorità, poi il resto è una conseguenza", ha detto ai microfoni di SportMediaset. Ma tra gli appuntamenti in programma di Ryan c’è anche un incontro con lui prima della fine del campionato.