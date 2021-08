Sarri vuole Pedro, affare fatto con la Roma

Si sta per concretizzare il clamoroso passaggio dello spagnolo ai biancocelesti

C'è già la firma virtuale al biennale ribassato a 2,5 milioni a stagione per Pedro che da ieri pressa la Roma per ottenere la rescissione. La Lazio non vuole pagare il cartellino ma la Roma vorrebbe una buonuscita fra 500mila euro e il milione. Se dovessero esserci resistenze, Pedro rinunciare alla buonuscita per consentire alla Lazio di tesserarlo entro domani alle 12 ed essere disponibile per la prima di campionato a Empoli. Come scrive Alberto Abbate su Il Messaggero, Pedro è a un passo e si è tolto denaro dalla busta paga pur di lasciare Mourinho e raggiungere l'estimatore Sarri, con cui ai tempi del Chelsea aveva sfornato 13 reti e accumulato ben 52 presenze.