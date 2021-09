Sarri disconnesso, Mourinho senza apriscatole: sfida tra squadre esili

La Roma deve sostituire Pellegrini, squalificato per un'ammonizione troppo severa. Per esperienza e tecnica, il sostituto è Mkhitaryan, finora impiegato a sinistra

Sostituire Pellegrini, questo è il problema. Mourinho si arrovella, ma anche Sarri è attraversato dalla tempesta del dubbio: la creatura non si fa modellare. Sarà un derby tra squadre che si scoprono esili, troppo asciutte nell'organico, poche possibilità di pesca felice in panchina. Quindi spazio ai titolarissimi, per quanto si può. A Mourinho mancherà l'apriscatole e il capitano, tra l'altro per l'ennesima assurdità kafkiana dei regolamenti, che in tempi di calcio dominato dal Grande Occhio non prevedono che si possa sanare una palese ingiustizia come quella dell'ammonizione esagerata a Pellegrini, scrive Andrea Sorrentino su Il Messaggero.