Santon in vantaggio su Peres. Kluivert torna titolare di fascia

Spinazzola torna a disposizione di Fonseca che, vista l’assenza di Florenzi e Kolarov per squalifica domani a Genova, potrebbe impiegarlo sulla fascia sinistra, scrive Stefano Carina su Il Messaggero.

Santon a destra e Spinazzola a sinistra appare al momento l’ipotesi più plausibile perché se è vero che l’ex atalantino sono 3 giorni che non si allena, Bruno Peres giovedì è tornato a giocare (in campo negli ultimi 11 minuti) dopo mesi di inattività, palesando inevitabilmente qualche scoria nella condizione.

La difesa a tre vista in Coppa Italia sarà accantonata con il ritorno al 4-2-3-1. Due gli altri ballottaggi per domani: il primo appare essere quello tra Cristante e Veretout, rimasto a riposo col Parma e pronto a tornare dal primo minuto. In avanti Kalinic lascerà il posto a Dzeko, per poi riprenderselo mercoledì a Torino contro la Juve quando il bosniaco sconterà la seconda giornata di squalifica rimediata nella passata competizione a Firenze.

Dietro Edin, c’è l’altro dubbio di formazione. Il riferimento è a Kluivert che dopo aver disputato gli ultimi 20 minuti a Parma si candida per una maglia da titolare a sinistra al posto di Perotti. Il tridente offensivo sarà completato da Pellegrini e Under.