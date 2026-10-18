L'Olimpico è il teatro dei sogni per Santiago Castro. L'anno scorso il gol bellissimo contro la Roma in Europa League, ieri la magia per sbloccare una gara decisamente complicata col Genoa. Alla prima da titolare il Torito non ha deluso e la prima rete in maglia giallorossa non poteva essere più bella, scrive Daniele Aloisi su Il Messaggero. Risolve una mischia in area con un tocco morbido che trafigge Bijlow, un pallonetto quasi alla Totti. E non si offenderà Francesco anche perché è stato lui a suggerirlo a Gasperini nella famosa cena di qualche mese fa. Ieri - oltre all'emozione dell'esordio dal primo minuto - aveva anche il difficile compito di non far rimpiangere Malen. L'olandese di reti ne ha segnate sei in altrettante partite e prima del fischio d'inizio è stato premiato con la statuetta di migliore de campionato nel mese di settembre. La scena, però, è riuscito a prendersela anche Castro. Il Genoa gli porta fortuna, anche la passata stagione si era sbloccato proprio contro i rossoblù dopo le prime tre giornate a secco. Con Inter, Como e Real Madrid non era mai riuscito ad entrare in campo, ma nelle precedenti gare aveva fatto vedere le sue qualità Per il gol gli era mancato un pizzico di fortuna come contro l'Atalanta, partita nella quale era stato fermato da un palo e da una traversa. Funziona alla perfezione anche l'intesa con Soulé. Quella fuori dal campo già si conosceva. I due, infatti, sono molto legati, trascorrono le vacanze insieme e condividono lo stesso preparatore atletico. E ieri si sono messi in mostra. Uno ha sbloccato la sfida e l'altro ha trovato l'assist per Lulli. La Roma balla il tango anche senza Paulo che si è goduto da fuori i suoi connazionali trascinare la squadra.