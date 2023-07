Sanches sì: ora manca la punta

La punta che cerca Mourinho (dai messaggi che invia, parliamo di Alvaro Morata ) forse non arriverà (costi troppo elevati al momento), ma un attaccante in più di sicuro lo vedremo e magari al tecnico andrà bene lo stesso, specie se parliamo di Gianluca Scamacca . Intanto, scrive Alessandro Angeloni su Il Messaggero, a meno di clamorosi dietro front - come riferiscono dalla Francia - è in arrivo il centrocampista: Renato Sanches , in prestito (con diritto di riscatto) dal Psg. E in tal caso, il centrocampo sarebbe al completo. Il problema è l'attacco , che attualmente è tutto sulle spalle di Belotti e all'occorrenza Dybala . Il primo nella partita contro il Braga è stato costretto a giocare 90 minuti. Più si va avanti e più il problema si ingrandisce, perché chi arriverà avrà bisogno di una fase fisiologica di adattamento.

Prestito che, appunto, sembra stia concedendo il Psg per Sanches, fuori dai piani di Luis Enrique, insieme con Wiinaldum. E rischia di essere liberato anche Fabian Ruiz. Il portoghese, viene da una serie interminabile di infortuni, che gli hanno condizionato negativamente le ultime stagioni. Se recuperato, Sanches (che nella Roma è amico di Nuno Santos, preparatore dei portieri giallorossi) è un ottimo giocatore, capace di portare al centrocampo un necessario cambio di passo in più. Si attendono sviluppi definitivi. Un'altra voce come opzione per il centrocampo - oltre agli esuberi del Psg - è Scott McTominay, 26 anni, che il Manchester è dispo sto a dare via. In attesa della punta, c'è da recuperare Belotti, al di là dei gol non segnato nell'ultima amichevole. Il Gallo deve ritrovare fiducia e la testa giusta (oltre che una condizione fisica accettabile, ma questo vale per tutti) e in questo momento ha molte responsabilità addosso. Non una situazione serena per potersi esprimere al meglio. Dato per ufficiale l'arrivo di Julen Jon Guerrero in prestito: il Real manterrà -in caso ci cessione alla Roma - manterrà il 50 per cento sulla futura rivendita.