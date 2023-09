Sanches si è preso la Roma

Il portghese è esattamente quello che serviva a Mourinho e che gli altri centrocampisti, per via di caratteristiche diverse, non possono garantirgli

Redazione

Era dai tempi di Radja Nainggolan che la Roma non aveva un centrocampista "box to box" come Renato Sanches, scrive Gianluca Lengua su Il Messaggero. Quello che portoghese può garantire alla squadra è qualità e dinamismo conditi dall’esperienza internazionale, È stato molto attento a leggere i movimenti di Lukaku e Dybala per inserirsi negli spazi da loro creati. Era esattamente quello che serviva a Mourinho e che gli altri centrocampisti, per via di caratteristiche diverse, non possono garantirgli.

José, se potesse, lo schiererebbe in tutte le partite, ma deve stare attento a centellinarlo per via delle delicatissime fibre muscolari che ne hanno intaccato la resa al Psg. La scommessa più grande è rimetterlo in sesto e dargli continuità, vederlo giocare 90 minuti per due o tre partite consecutive sarebbe già un ottimo risultato. Contro lo Sheriff potrebbe tornare titolare, considerando le condizioni precarie di Aouar e Pellegrini.

Se vuoi approfondire tutte le tematiche sul mondo Roma senza perdere alcun aggiornamento, rimani collegato con Forzaroma per scoprire tutte le news di giornata sui giallorossi in campionato e in Europa.