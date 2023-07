Sanches è l’occasione a centrocampo, ma quanti infortuni nell’ultimo anno

Quattro infortuni muscolari di cui uno traumatico, 111 giorni di stop, 19 partite saltate e solo 6 volte titolare in Ligue 1. Dati che in questi giorni sono motivo di discussione a Trigoria e non solo, scrive Gianluca Lengua su Il Messaggero. Renato Sanches, però, ad oggi è l'obiettivo più semplice e automaticamente quello più vicino per completare il reparto dei centrocampisti. I rapporti tra i Friedkin e il numero uno del Psg Al-Khelaifi garantiscono una via preferenziale per un prestito con diritto di riscatto. Un'operazione che ricalcherebbe quella fatta per portare nella capitale Wijnaldum (sui social ha ancora la foto profilo in maglia giallorossa) e che prevedeva il pagamento di parte dello stipendio da parte dei france si. La Roma vorrebbe strappare le stesse condizioni. Mourinho (che ieri ha pubblicato una storia su Instagram mentre mangia un ghiacciolo, sottolineando il caldo in città: "Aria condizionata il mattino, sacrificio il pomeriggio", preferirebbe Sabitzer, nonostante Sanches sia seguito dal suo stesso agente (Mendes).