Sanches, dal PSG ok al prestito. Per Karsdorp c’è il Marsiglia

Centravanti ma non solo. Perché nello scacchiere tattico di Mourinho all’appello manca ancora un centrocampista, scrive Stefano Carina su Il Messaggero. L’apertura del Psg al prestito per Renato Sanches è una notizia che ieri è arrivata dalla Francia. Di certo il giocatore piace e se si riesce a trovare un’intesa sulla falsa riga di Wijnaldum, l’operazione ha grandi possibilità di andare in porto. Anche perché Sabitzer , il preferito di Mourinho, da un lato vuole ancora giocarsi le sue possibilità al Bayern che prima e di lasciarlo andare in prestito, vuole provare a monetizzarne il cartellino.

Obiettivo della Roma anche per quanto riguarda gli esuberi in rosa. Con l’arrivo di Kristensen, sulla fascia destra José ha tre interpreti: uno è di troppo. Considerando l’esborso di 7 milioni per Celik appena un anno fa, sul mercato c’è Karsdorp. Che dopo aver ricevuto delle offerte dall’Arabia è venuto a conoscenza del sondaggio effettuato dal Marsiglia. Si fatica invece a trovare una sistemazione a Shomurodov. Non che le pretendenti manchino. Cagliari e Lecce ad esempio sono pronte ad accoglierlo ma l’uzbeko guadagna tanto per i parametri dei due club. Servirebbe un aiuto da parte della Roma che si riserva la possibilità a fine mercato. Reynolds vicino al Westerlo, Faticanti piace al Bruges, Vina verso il ritorno al Bornemouth.