Giù la maschera. A quasi una settimana dall'inizio del ritiro, scrve Stefano Carina su Il Messaggero, la Roma è ancora uguale a se stessa. Anzi, della rosa che ha disputato l'ultima stagione, da oggi non fanno più parte Spinazzola, Rul Patricio, Lukaku, Azmoun, Llorente, Sanches, Kristensen e Hujisen. Tra contratti non rinnovati e prestiti terminati, De Rossi perde 8 pedine, ritrovando Solbakken, Kumbulla, Shomurodov e Darboe, pronti però a breve (l'unico che potrebbe restare è il difensore) a fare le valigie. Per ora, poche le operazioni del ds Ghisolfi: Belotti in usci- ta, Angelino riscattato e pressing su Le Fée. Il centrocampista è il primo obiettivo per la mediana: la Roma ha alzato l'offerta al Rennes da 15 a 18 milioni, ai quali aggiungerei soliti bonus. Con il si del calciatore, sembra ormai una questione di giorni. Ma queste sono anche le ore per provare l'affondo su due altri obiettivi: Bellanova e Chiesa. II flop dell'Italia agli Europei non può non avere delle ripercussioni anche sulla valutazione dei due calciatori. Anche se Ghisolfi ha gettato altri ami (su tutti quello per Riquelme dell'Atletico Madrid), è chiaro che se c'è un momento per prova- re l'affondo è questo. Perchè poi le dinamiche del mercato sono strane e potrebbero bastare un paio di gol in amichevole per far lievitare nuovamente la valutazione. Discorso simile per Bellanova: la pedina di scambio offerta dalla Roma, Zalewski, è reduce da un Europeo da titolare e ha due anni in meno sulla carta d'identità. Fattori che potrebbero/dovrebbero dimi- nuire la forbice del conguaglio a fa- vore del club di Cairo. In Argentina (nonostante da Trigoria il nome abbia riscosso una tiepida smentita) sono certi ci sia stato un interesse per il difensore Valentini del Boca Juniors. Il centrale non gioca ormai dal 10 aprile, dopo aver rifiutato di rinnovare l'accordo con gli Xeinezes.