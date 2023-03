Rui, esperienza al potere ma per il futuro della porta piace Vicario dell’Empoli

Alcune statistiche sono contro di lui, ma Rui Patricio non si scoraggia: "Le critiche fanno parte della vita, l’importante è non distrarsi dai propri obiettivi". D’altronde c’è una carriera che parla per lui e se alcuni dati del campionato attuale non sono in linea con quanto dimostrato negli anni precedenti, per certi versi si può anche soprassedere.