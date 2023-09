Romelu si fa sentire: entra e dà la scossa

I cori, i fumogeni e i fuochi d'artificio del pre-gara per Lukaku, lasciano spazio al fischio finale al silenzio. In primis dell'Olimpico, deluso. Ma poi c'è soprattutto quello di Mourinho. José sceglie di non parlare. Decisione polemica, probabilmente dettata dal rigore assegnato al Milan che secondo il tecnico è inesistente. In campo - racconta Gianluca Lengua su 'Il Messaggero' - ha applaudito ironicamente verso l'arbitro, abbozzando un sorriso amaro. Poi, girandosi, ha contestato platealmente lasciandosi sfuggire un "Vergogna" che non ammette repliche. Non contento, al fischio finale, per dare più forza alla protesta ha scelto di non presentarsi davanti alle telecamere senza fornire motivazioni ufficiali. Temeva le conseguenze delle sue parole? Oppure preferisce che si parli più del suo silenzio che della terza figuraccia stagionale della Roma? Quale sia la risposta, non cambia la classifica della Roma: 1 punto in 3 giornate. Troppo il divario in campo visto tra Milan e Roma. Tanto vale, quindi aggrapparsi a Lukaku, l'unica nota (semi) lieta della serata. L'esordio di Romelu, al 25° del secondo tempo al posto di El Shaarawy, lascia almeno sperare nel prossimo futuro. Ha dato indicazioni ai compagni, costretto la difesa milanista a fare gli straordinari, ha protetto palla, fatto sponde, dato profondità alla squadra e si è anche beccato un'ammonizione per un fallo su Okafor. Nel giro di tre giorni Big Rom ha capito di cosa è capace il pubblico della Roma, adesso dovrà trasformarsi in leader e trascinare la squadra verso la qualificazione in Champions e la finale di Europa League. Missione difficile, ma non impossibile.