Romelu non si ferma più. Entra anche la tredicesima

Entra anche la tredicesima... gara consecutiva con almeno un gol (in totale 17) in Europa League, scrive Gianluca Lengua per Il Messaggero. Romelu Lukaku è il giocatore più pragmatico che ha José Mourinho, per questo non ha saltato una partita né in campionato né in Coppa (sempre titolare eccetto con il Milan). Ancora una volta al primo tiro riesce a segnare, è successo ieri ma anche contro lo Sheriff all'esordio in Europa League. Con il Servette ha aperto le marcature grazie al gol centrato dopo 21 minuti. Da lì in poi è stato tutto in discesa e ha contribuito anche nell'azione del raddoppio di Belotti, colpendo lui di testa prima di Pellegrini il pallone finito tra i piedi del Gallo. Il belga è quell'attaccante di cui lo Special One aveva un disperato bisogno già lo scorso anno. E impressionante il suo dato xG: in Serie A è 1, in Coppa è 0,2. Non solo, perché in campionato ha tirato cinque volte nello specchio e di queste tre si sono trasformati in gol. Romelu ci ha messo un attimo ad integrarsi nella Roma, a diventare idolo della gente e amico di molti nello spogliatoio. Anche di Abraham che adesso è infortunato e sta provando a recuperare per la seconda parte della stagione. Non solo gol, ma anche copertura di palla e dribbling. Ieri sera, in mezzo al campo, è riuscito a girarsi nonostante fosse marcato da due avversari e a saltarli, peccato che si sia allungato troppo il pallone e loabbia perso. Il pubblico è rimasto incantato e gli ha riservato gli applausi. Ha giocato accanto a Belotti anche se José preferisce solitamente affiancargli un attaccante più leggero. E rimasto in campo fino al 22° del se condo tempo e lo stadio gli ha dedicato la standing ovation. Non sarà l'ultima, perché Romelu non ha nessuna intenzione di fermarsi.