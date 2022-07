Roma, Zaniolo è solo

Nicolò Zaniolo e la Juventus: via alla settimana chiave. Se andrà in porto l'operazione de Ligt al Bayern Monaco per 90 milioni, a Torino arriveranno i soldi per strutturare l'offerta da recapitare a Trigoria, scrive Gianluca Lengua su Il Messaggero. Intanto, il "si" del giocatore c'è, ma l'iter stenta a decollare per mancanza di fondi. Il giocatore ha metabolizzato l'idea che la Roma ha necessità di venderlo per fare cassa e fare mercato. Questo lo ha indotto a desiderare di vestire bianconero, per tuffarsi in una nuova avventura. Zaniolo però sembra non essere una vera priorità per il club di Agnelli e la Roma non ha sul tavolo nessuna offerta. O meglio, l'unica arrivata a Pinto è quella compresa di contropartite più 15-20 milioni cash. Tutt'altro rispetto alle richieste di Friedkin di 50 milioni. Ora, in attesa di capire il suo futuro, domani partirà per il ritiro in Portogallo e non lo farà con il sorriso.