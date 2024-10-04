Quello dei tifosi svedesi, nella curva della Boras Arena, è un "muretto giallo", e in campo l'Elfsborg si finge il Dortmund, scrive Alessandro Angeloni su Il Messaggero. O forse è la prestazione vuota della Roma a farlo sembrare tale, al di là del colore della maglia. La signora dell'Europa è diventata una signorina, timida, impacciata, insicura, anche un po' svogliata. Boras non è come Bodö, ma dobbiamo registrare una simile pessima figura, se non altro per il risultato negativo (1-0) e non certo per il punteggio (6-1 in Norvegia), che inguala non poco la squadra di Juric e ne compromette il cammino di Coppa. Un punto (quello con il Bilbao) in due partite non sono da Roma, ma forse sono da questa Roma, figlia di una crisi che sembra non finire mai e che la porta a sviluppare prestazioni sempre altalenanti, mai convincenti fino in fondo, sia in campionato e, appunto, in Europa. E' possibile che si sia fatta una scelta strategica, ovvero puntare tutto sul piazzamento Champions (mica facile tra l'altro e comunque vedremo lo stato di salute della squadra domenica a Monza) e lasciare l'Europa in secondo piano.