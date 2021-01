Roma, vietato sbagliare

Turnover mirato. Del resto il momento è delicato: lo 0-3 nel derby merita una reazione, scrivono Alessandro Angeloni e Stefano Carina su Il Messaggero.

Spazio quindi ad una rotazione che non sarà radicale. Una delle poche certezze è Borja Mayoral: toccherà allo spagnolo, questa sera contro lo Spezia, far rifiatare Dzeko. Per evitare fastidiosi déjà vu, Fonseca è chiamato alla ripartenza. Con la consapevolezza che queste sono le classiche partite trappola, che magari consentono di far riposare qualche big ma allo stesso tempo non ti permettono di inciampare. Un’eliminazione infatti sarebbe clamorosa e deleteria. Perché la Coppa Italia, per la Roma, è un obiettivo tradizionale.

Con Mayoral ci sarà anche Pedro. Dubbi invece sul partner dell’ex Chelsea: Fonseca ha in mente una staffetta tra Mkhitaryan e Pellegrini. Poche certezze anche su Villar: Diawara (che non gioca dal 13 dicembre, un minuto a Bologna, che si somma agli otto della sfida precedente con il Sassuolo) conta di avere una chance. Se non l’avrà, sarà chiaro l’intento del club: quello di liberarsene già a gennaio per magari investire altrove. La priorità per Paulo è l’attaccante: El Shaarawy è nel mirino, così come Bernard. Se parte il guineano, la Roma dovrà tappare eventualmente quel buco, al netto delle smentite dell’allenatore: Amrabat è un giocatore che interessa, ma la Fiorentina in questo momento ci pensa bene a lasciarlo andare. Rispetto alla difesa vista nel derby, verrà salvato il solo Mancini, che sabato, sempre contro i liguri, sarà squalificato.

Si rivedrà Kumbulla e in mezzo ai due spazio a Cristante. Sulle fasce, turno di riposo per Karsdorp e straordinari per Spinazzola (Calafiori è ancora indisponibile).

La Roma ha l’occasione per approdare ai quarti di finale (dove incontrerebbe il Napoli) e di fare un altro scatto verso la Champions, dovendo giocare di nuovo con lo Spezia e con il Verona in campionato, prima dello scontro diretto con la Juve, a Torino. Ecco, quel giorno sapremo quali saranno le reali possibilità dei giallorossi, in attesa che torni l’Europa League. Obiettivo anche quello.