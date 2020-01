Roma, una vittoria all’ultimo Stadium

Nessun punto in 9 viaggi: lo Stadium è ancora vuoto per la Roma, scrive Ugo Trani su Il Messaggero. Che, domani sera nel turno secco dei quarti di Coppa Italia, si presenterà a Torino per fare il suo 10° tentativo negli ultimi 8 anni.

Il saldo è estremamente negativo: 21 gol subiti e appena 3 realizzati. Normale, dunque, vedere nelle quote del match i bookmaker dare nettamente favoriti i bianconeri (l’1 si gioca a 1,53, il 2 a 5,75), come riferisce Agipronews.

La Roma (quarta da sola in campionato grazie al ko di ieri dell’Atalanta) non segna a Torino da quasi 6 anni: l’ultima rete, la notte del 5 ottobre 2014, è anche l’unica su azione. Bellissima, tra l’altro, e firmata da Iturbe. Fu quella la sfida più equilibrata delle 9.

Ci sarà ancora Rocchi, direttore discusso della sfida nell’era Garcia, ma non Dzeko, a digiuno in trasferta contro i bianconeri. E, come giovedì scorso al Tardini contro il Parma, lo sostituirà Kalinic che in Emilia ha festeggiato il suo anno senza gol: l’ultimo il 16 gennaio 2019 al Girona in Coppa del Re. La responsabilità, quindi, si sposta per una sera sull’attaccante in prestito dall’Atletico Madrid che, con la maglia della Fiorentina, ha comunque realizzato 3 reti di fila contro i bianconeri ed è l’unico della rosa giallorossa ad aver segnato, il 20 agosto 2016, allo Stadium. Chi, invece, lo ha preceduto non ha certo lasciato il segno. Dei 4 centravanti scesi in campo nei 9 match, solo Totti e Osvaldo sono riusciti a segnare. Su rigore, però. Ha fatto cilecca pure Schick, partito titolare nella più recente visita a Torino, il 22 dicembre del 2018.

Nessun punto e, tanto per gradire, nessuna rete in 7 delle 9 partite. Fonseca, insomma, punta a interrompere la striscia iniziata con Luis Enrique in panchina, 4-0 il 24 gennaio 2012 e proprio in Coppa Italia (torneo in cui il bilancio è in parità: 7 vittorie per entrambe e 2 pareggi), continuata con Zeman, Garcia, Spalletti e Di Francesco e migliorata, solo nel passivo, nelle ultime 4 stagioni (giallorossi sconfitti sempre di misura: 1-0).

A Torino Fonseca dovrà rinunciare a 8 giocatori, dando per scontato il recupero di Fazio (ieri in gruppo). Tornano a disposizione Florenzi e Kolarov, pronti a essere titolari in difesa. Sicure, dunque, almeno 3 novità: i 2 terzini e Kalinic. In più è possibile che anche Cristante parta dall’inizio al posto di Veretout.