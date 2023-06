Roma, una squadra pronta a partire

Magari i ruoli, soprattutto in difesa, non corrispondono proprio alle posizioni ideali dei diretti interessati. Ma il campetto che illustra l’undici giallorosso che nelle idee di Pinto dovrebbe far le valigie, regala la fotografia delle difficoltà che la Roma può incontrare sul mercato in entrata, scrive Stefano Carina su Il Messaggero. Anzi, sinora al club va certamente fatto un plauso per essersi mosso con efficacia e puntualità, andando a prendere due calciatori a parametro zero (Aouar e Ndicka) che entreranno a far parte della famiglia di José. Allargata lo scorso anno anche a diversi ragazzi della Primavera che ora, dopo aver debuttato in serie A, si trasformano in asset vendibili per risanarc le finanze del club in ottica settlement agreement. C'è quindi un undici in partenza. A Trigoria per i vari Svilar, Vinia, Missori, Reynolds, Perez, Tahirovic, Villar, Darboe, Volpato, Shomurodov e Kluivert l'avventura è agli sgoccioli. Il viaggio di Pinto a Londra la scorsa settimana è stata propedeutica per imbastire una trattativa con il Bournemouth per l’attaccante olandese e il difensore uruguaiano. Volpato e Missori sono vicini al Sassuolo per una decina di milioni. Il centrocampista è richiesto da Cagliari e Genoa, con la Roma che vorrebbe incassare 5 milioni dalla cessione dello spagnolo arrivato nel gennaio del 2020 dall'Elche. Più complicate invece le cessioni di Carles Perez e Reynolds. Entrambi i calciatori vorrebbero ritornare ai club nei quali hanno giocato in prestito - Celta Vigo e Westerloo - ma la Rama non vuole accettare le richieste a ribasso delle due squadre, viste anche le altre offerte che arrivano da altri campionati.