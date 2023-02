Roma, un attacco abbondante e Dybala da gestire

Il primo pensiero è vincere, continuare la marcia. Il secondo: vincere, gestendo Dybala al meglio, preservandolo se e quando è possibile. E questa, scrive Alessandro Angeloni su Il Messaggero, sembra l'occasione giusta. La missione di Mourinho, che vuole prendersi la qualificazione alla prossima Champions e andare avanti in Europa League, è tenere la Joya sempre al top, sapendo che più di altri ha bisogno di riposo. Non vuole che la sua stella, 12 gol in stagione, rischi proprio ora infortuni, ricadute, noie muscolari varie, come in passato. Ed ecco che oggi, a Cremona, Dybala potrebbe sostare in panchina, per poi tirare dritto nelle due partite con Juventus e Real Sociedad. Molto dipenderà pure da come si metterà la partita allo “Zini”, ma diciamo che queste sono le intenzioni dello Special.