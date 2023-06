Roma, tutto su Frattesi. Attesa per il bomber: Pinto insegue ancora il sogno Morata

Uno, ed è tecnico : da questo punto di vista è e resta una necessità, perché la Roma non può pensare di avere il solo Belotti come centravanti, pur tenendo in rosa Dybala, Solbakken ed El Shaarawy (previo rinnovo). Due, economico-finanziario : la punta serve, ma a certe condizioni, almeno per ora. Ovvero: avendo già a bilancio il costo del cartellino e quello dell’ingaggio di Abraham, il club non può spingersi troppo in là con i costi – calcolando che il centravanti inglese non potrà essere messo in vendita prima di un anno – ed è questo il motivo per cui il gm Pinto sta setacciando il mercato dei parametri zero o sta cercando un prestito con diritto di riscatto.

Sono questi i motivi per cui al momento non è facile portare a casa una punta da affiancare a Belotti ed è più facile patrimonializzare con un ragazzo giovane e pronto come Frattesi. E la Roma sotto questo aspetto è in fila davanti al Sassuolo: non parteciperà ad aste, ma attende l’evolversi della situazione, che coinvolge Inter e Milan, pronta a intervenire. Il tira e molla con il West Ham per Scamacca per ora ha portato a un no secco. Ovvio, il club inglese ha speso poco meno di quaranta milioni per il calciatore romano un anno fa, il prestito può essere una soluzione ma non del momento. Capitolo Alvaro Morata: qui siamo quasi alla suggestione. Ma nel mercato, anche le suggestioni hanno qualcosa di vero. Lo spagnolo è molto amico di Dybala e a Roma verrebbe volentieri. Poi, c’è la solita questione di costi, che sono alti sia per l’ingaggio sia per il cartellino. Guadagna nove milioni a stagione e ha un contratto in scadenza (che sta per rinnovare) fino al 2024. L’allungamento dell’accordo servirà per cederlo eventualmente ancora in prestito. E poi c’è anche una clausola, scrivono in Spagna, di 20/30 milioni, valida entro il mese di luglio.